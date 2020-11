Pirelli over aanpassing Hamilton: "Hij had vroeger veel slijtage aan zijn banden"

Mario Isola geeft Mercedes een grote kans om in 2021 te blijven domineren. De Pirelli-baas deed zijn uitspraken in Bahrein, waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de prestaties van prototype banden voor 2021 belachelijk maakte. Maar Isola zei dat Hamilton's aanpassing aan Pirelli's Formule 1-banden eigenlijk een van de belangrijkste geheimen is van zijn succes van de afgelopen jaren.

"Lewis veranderde zijn houding na het kampioenschap dat hij verloor van Rosberg", zei hij tegen Sky Italië. "Die nederlaag zorgde ervoor dat hij meer aandacht kreeg voor de details. Toen we in 2011 de F1 binnenkwamen, was hij degene die de banden het meest liet slijten omdat hij een zeer agressieve rijstijl had. Hij was dus een van de coureurs die het meest klaagde."

Maar het resultaat was dat Lewis na een tijdje begreep dat hij zich zou moeten aanpassen om het meeste uit zijn beschikbare middelen te halen. Isola lacht: "Ik zou zeggen dat het hem gelukt is."

Hierdoor verwacht Isola dat de pikorde van 2020 weinig zal veranderen in de aanloop naar volgend seizoen. "Er zijn geen grote technische veranderingen dat ik denk aan een revolutie in de hiërarchie van het veld. Mercedes zal niet beschikken over het DAS-stuursysteem, maar ze zullen zeker goed genoeg uitgerust zijn om dat verlies te compenseren."