Saoedi-Arabië verdedigt zich tegen kritiek over mensenrechten

De autosportchef van Saoedi-Arabië heeft de toevoeging van het Arabische Koninkrijk aan de Formule 1-kalender 2021 verdedigd. Jeddah organiseert in november een nachtrace op een met Hermann Tilke ontworpen stratencircuit, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties dat de F1-race een manier is om haar handen in onschuld te wassen.

Mensen kennen het land niet

Prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, die voorzitter is van de autosportfederatie van het Koninkrijk, zei dat hij een deel van die kritiek begrijpt. "Als je een land niet kent, en als je een bepaald beeld van een land hebt, kan ik het ze niet kwalijk nemen. We weten dat we anders zijn. We hebben onze cultuur. Er zijn dingen die mensen op andere plaatsen kunnen doen die ze hier niet kunnen doen, maar we respecteren onze verschillen, en we stellen ons land open voor iedereen. We hebben geen enkele discriminatie, dus iedereen kan komen. Of je een man of een vrouw bent, is er geen scheiding."

"Ik herinner me mezelf toen mijn ouders me vertelden dat we naar Amerika zouden gaan, vooral naar New York, ik was bang. Dus ik weet waarom ze er niet enthousiast over zijn, vanwege veel problemen met de mensenrechten, en omdat ze nog nooit in Saoedi-Arabië zijn geweest."

Dakar Rally

Prins Khalid zei dat hij hoopt dat de komst van de Formule 1 naar Saoedi-Arabië "mensen misschien van gedachten zal doen veranderen."

"Dit is ons overkomen met Dakar", vervolgde hij. "De meesten van hen hadden dezelfde indruk - ze waren niet blij met de keus voor ons land. Zelfs met Formule E, zoals BMW en andere teams, zeiden ze dat ze niet naar Saoedi-Arabië wilden. Maar nadat ze kwamen, nadat ze ons hadden gezien en ontmoet, veranderden ze hun perspectief," voegde hij eraan toe.

"Als onderdeel van de visie en een deel van het openstellen van ons land, zouden we willen dat mensen komen kijken wie we werkelijk zijn. We hebben niets te verbergen."

Gesprek met Liberty

Prins Khalid bevestigde dat de kwestie aan de orde is gesteld met de Formule 1. Een woordvoerder van Liberty Media zei: "We hebben ons standpunt over mensenrechten duidelijk gemaakt aan al onze partners en gastlanden die zich ertoe verbinden de mensenrechten te respecteren in de manier waarop hun evenementen worden georganiseerd en uitgevoerd."