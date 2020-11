Zak Brown over Alonso: "Hij is helemaal geen moeilijk persoon om mee te werken"

Fernando Alonso keert volgend jaar terug in de F1 na een afwezigheid van twee jaar. De Spanjaard zal terugkeren bij Renault, het team waar het eigenlijk allemaal voor hem begon in de Formule 1.

De tweevoudig wereldkampioen heeft echter een bedenkelijke reputatie. Hij neemt nooit een blad voor de mond en staat vaak op gespannen voet met teambazen, maar zijn laatste teambaas bij McLaren - Zak Brown, zegt nooit problemen te hebben gehad met de Spanjaard.

Makkelijke samenwerking

Brown kwam in 2016 bij McLaren en nam in 2018 de rol van CEO over van Ron Dennis. In zijn laatste jaren contracteerde hij Alonso en verbond hij de wereldkampioen van 2005 en 2006 aan het Britse team. "Ik geniet enorm van het racen met hem. Ook al hadden we vooral slechte races."

Toen Brown bij McLaren kwam, werd hij gewaarschuwd voor Alonso. "Hij heeft een reputatie die ik nooit echt heb gezien. Iedereen zei dat hij moeilijk te managen zou zijn, maar ik vond hem vrij makkelijk om mee samen te werken. We hebben nooit incidenten gehad."

Tijdens zijn carrière had Alonso ruzie met Ron Dennis bij McLaren en Marco Mattiacci bij Ferrari. Hij gelooft dat er een reden is waarom Brown met Alonso zou moeten opschieten. "Misschien komt het doordat ik een soort mentaliteit heb die coureurs ook hebben en ik op een andere manier met coureurs werk."

Volgend jaar keert Alonso terug naar de Formule 1 op Alpine. "Hij wordt een pittige concurrent. Hij is de beste allround coureur waarmee ik heb gewerkt en ik denk dat de snelheid er zeker zal zijn. Hij wordt een kerel die moeilijk te verslaan is op de baan."