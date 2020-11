Weerbericht Grand Prix van Bahrein: Warm, zonnig maar ook regen verwacht

De Grand Prix van Bahrein is de eerste Grand Prix sinds lange tijd die onder warmere omstandigheden wordt verreden. Het zal aangenaam zijn voor de heren coureurs, die bijvoorbeeld op de Nurburgring nog te maken kregen met zeer koude temperaturen. Niets van dat alles in Bahrein, want er wordt vooral zon verwacht met temperaturen boven de 20 graden.

De Formule 1 stelt meestal een kalender op waarin de kans zo groot mogelijk is dat elke race goede condities zal hebben. Europa wordt tijdens het zomerseizoen bezocht, terwijl landen als Bahrein en Abu Dhabi aan het begin of het einde van het seizoen op de kalender staan.

Door het coronavirus is het dit jaar iets anders gelopen. Vanwege de pandemie moest de kalender worden aangepast en waren de voorgaande races allemaal nog in Europa. Daarom zagen we af en toe bizarre omstandigheden in Mugello, Imola en Turkije, want het was erg koud voor de F1-wagens en vooral de Pirelli-banden.

Voor het eerst sinds lange tijd vertrekken de coureurs naar een plek waar het het hele weekend niet kouder wordt dan twintig graden. Natuurlijk zijn er aan het eind van de middag en aan het begin van de avond races, maar zelfs dan zijn de temperaturen volgens de weerberichten hoger dan de voorgaande races. Op zaterdag is er een lichte kans van regen mogelijk tijdens de derde vrije training en kwalificatie.