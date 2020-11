Pierre Gasly: "Tweede race in Bahrein lijkt op mini Indy 500"

Pierre Gasly van AlphaTauri verwacht dat de Grand Prix van Sakhir van volgende week, die op het buitencircuit van Bahrein wordt verreden, een race van slipstreaming wordt dat aanvoelt als een miniversie van de Indianapolis 500. Het tweeluik in Bahrein begint komend weekend met de 15e race van het kampioenschap die zal plaatsvinden op het gebruikelijke circuit van 5,41 km.

Maar in de tweede race van het Koninkrijk, die op 6 december wordt gehouden, zullen coureurs voor de allereerste keer de buitenste lus rijden, een 3,54 km lange lay-out die lijkt op een ovaal, hoewel de baan 11 bochten heeft.

Breed circuit

De 24-jarige Gasly zei voorafgaand aan dit weekend: "Het circuit van Bahrein zelf is in ieder geval de versie waar we eerder op hebben geracet. Het circuit heeft een paar rechte stukken waarop je goed kan inhalen, geholpen door het feit dat het een vrij breed circuit is."

"Er zijn een aantal interessante bochten en het is behoorlijk technisch. Wat betreft onze tweede race daar op de andere lay-out, het wordt iets heel anders dan normaal, aangezien de baan bijna een ovaal is. Er zijn maar vier bochten, dus het wordt een slipstreamspel, zoals een mini F1-versie van de Indianapolis 500. Ik heb er een paar ronden gereden op de simulator en de rondetijd is minder dan een minuut, dus we zullen veel verkeer tegen komen."

Slipstreamen

Gasly verwacht ook dat coureurs hun slipstreamvaardigheden goed gebruiken bij de kwalificatie: "Tijdens de kwalificatie spelen we het teamspel, waarbij teamgenoten elkaar een slipstream geven. Er zal veel slipstreaming plaatsvinden in de race, dus het wordt een interessante ervaring en een eerste keer voor iedereen."

"Ik denk dat het een spectaculaire race moet worden met veel inhalen en het zal interessant zijn om te zien of het bijna te gemakkelijk is om in te halen met de DRS."