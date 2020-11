Directeur Italiaanse autosportbond wil weer races organiseren op ovale circuit Monza

In 2022 bestaat het circuit van Monza 100 jaar. Om dit te vieren heeft Angelo Sticchi Damiani overheidsfondsen aangesproken om de oude ovale kombochten van het oude Monza te renoveren. De topman van de Italiaanse autosport wil dat er ook op het oude ovale deel weer geracet wordt.

Recentelijk waren er al plannen om het huidige Formule 1-circuit nóg sneller te maken, door één chicane weg te halen en de tweede Lesmo bochten opnieuw in te richten. Tijdens een online-event wist Angelo Sticchi Damiani te melden: "Er zijn buitengewone middelen gemobiliseerd om niet alleen het circuit opnieuw te herontwerpen, maar om het ook te moderniseren en ervoor te zorgen dat het circuit nog twintig jaar mee kan."

Echter, buiten de nodige renovaties voor de huidige Formule 1-layout leek het Angelo ook een goed idee om de oude steile baan te renoveren zodat er non-F1 races georganiseerd kunnen worden. Hij is er dan ook van overtuigd dat het een goed idee is als er opnieuw geracet gaat worden, in plaats van dat het er als industriële archeologie bij ligt.

De versie met de steile oval-achtige bochten werd gebruikt als toevoeging op het huidige circuit, en met deze layout werden er vier Grands Prix gereden totdat Wolfgang van Trips crashte en overleed, evenals een handvol toeschouwers. De snelheden werden als te hoog beschouwd, ondanks het feit dat de crash niet gebeurde op het steile gedeelte.