Vettel over problemen Ferrari: "Meer dan alleen de krachtbron"

Op afgelopen race in Turkije na - waar Sebastian Vettel knap van de elfde plek naar het podium wist te rijden - ziet ook het ongetrainde oog dat Ferrari dit seizoen erg veel snelheid heeft verloren. Waar het team vorig jaar nog regelmatig voor de overwinning mee kon doen staat het team uit Maranello momenteel zesde in het kampioenschap.

Zowel Alfa Romeo als Haas hebben ook last van de mindere snelheid van Ferrari. Alle drie de teams die de Italiaanse krachtbron gebruiken hebben laten weten dat power-circuits een zwak punt voor hun zijn dit seizoen, duidelijk wijzend op het feit dat hun krachtbron dit jaar niet competitief is. Echter, Sebastian Vettel heeft recentelijk aangegeven dat het probleem bij Ferrari zelf niet alléén aan de krachtbron ligt. Er zijn meer problemen, aldus de Duitser.

"Wat betreft het ontwerp zijn we erop vooruit gegaan", aldus Vettel. "Vorig jaar hadden we een auto die erg efficiënt was. Deze was in combinatie met een competitieve krachtbron erg snel in een rechte lijn, omdat er relatief weinig luchtweerstand was. Dit jaar hebben we meer downforce dan vorig jaar, maar we hebben ook veel luchtweerstand te pakken, en dit zorgt voor problemen", aldus Vettel.

Dit vormt geen verrassing, aangezien het elk weekend weer duidelijk wordt dat de Ferrari-krachtbronnen weekend na weekend het langzaamst zijn in de snelheidsmetingen. Mattia Binotto heeft recentelijk laten weten dat de motor voor 2021 er inmiddels veelbelovend uitziet. Dit klinkt voor de Ferrari-fans al goed nieuws, aangezien het rode team inmiddels bezig is aan hun slechtste seizoen sinds 1980.