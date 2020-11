Ricciardo kijkt uit naar warmere races: "Die kou is niks voor mij"

Aanstaand weekend zal de eerste race van de laatste 'triple-header' van het seizoen gereden worden. In drie weken drie races, dat is wat er voor de Formule 1-teams voor de boeg staat. Één van de aspecten die aankomende races verschillend maken van de vorige paar races is de temperatuur. Normaal gesproken worden alle Europese races gereden in de zomer en na-zomer. Echter, vanwege de corona-pandemie moest er dit seizoen voor een alternatieve oplossing gevonden waarin sommige Europese circuits relatief laat in het kalenderjaar vielen. Dat staat garant voor koude temperaturen.

Echter, volgens Daniel Ricciardo zal het eerste weekend voor flink wat uitdagingen zorgen. Volgens de goedlachse Australiër heeft dit vooral te maken met het feit dat twee van de drie trainings-sessies gedurende de dag worden gereden en de kwalificatie en de race in de avond. "Dit zorgt ervoor dat het voorbereiden voor de race een enorme uitdaging wordt, aangezien het circuit in de avond een stuk kouder is", aldus Ricciardo. "Het vermogen om te kunnen aanpassen aan verschillende set-ups is daarom van belang."

"Ik weet dat we dit seizoen naar een paar gave circuits in Europa zijn geweest. Echter, hoewel al deze races erg speciaal waren voor verschillende redenen, ik vond het weer wel echt te koud", zo klinkt Ricciardo. "Ik verkies de hitte van Bahrein sterk over de kou van Europa, en zelfs gedurende de avond is het nog steeds best wel warm", zo vertelt Ricciardo verder.

Daniel Ricciardo staat momenteel zesde in het klassement, één punt achter Charles Leclerc en drie punten achter Sergio Perez. De Australiër heeft dus nog een reële kans op de vierde plek - ook wel 'best of the rest' genoemd.