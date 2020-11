'Nieuwe F1-wagens zullen in 2022 een seconde langzamer zijn'

De nieuwe generatie F1-auto's die in 2022 de huidige zullen vervangen zijn misschien maar een seconde langzamer dan op dit moment het geval is. Dat voorspelt technisch directeur James Key van McLaren, die gevraagd werd door Auto Motor und Sport om zijn visie.

Enkele collega's van Key suggereerden dat het tempo van de wagens met maar liefst 7 seconden naar beneden zou gaan. Key is daar echter niet zo zeker van: "We bespreken dit momenteel intern omdat we het moeten weten De rondetijden bepalen de krachten op de auto, waarvan het ontwerp van veel onderdelen afhangt."

"Ze zullen zeker langzamer zijn omdat we minder tools hebben om downforce te genereren, maar ik geloof niet in de zeven seconden die andere mensen hebben genoemd, dat vind ik pessimistisch. Ik reken op één tot drie seconden.'

Ontwerpvrijheid beperkt

Er was ook vrees dat de regels van 2022 zo beperkend zijn dat alle auto's er bijna identiek uit zullen zien, maar Key gaat ook niet mee in die wilde verhalen.

"Er zullen enkele duidelijke overeenkomsten zijn. De regels geven echter voldoende vrijheid om verschillen te creëren die gemakkelijk te herkennen zijn."

Key zei dat teams op zoek gaan naar mazen in de nieuwe regels, vooral in het begin, maar hij zei ook dat een focus op de fundamenten nog belangrijker zal zijn. Key: "Allereerst moet je concept kloppen, anders helpen alle mazen in de wet je niet. Als dat alles is wat je zoekt, kom je niet ver."

Tot slot zei Key dat de auto's uit 2022 er mogelijk anders uitzien dan de conceptmodellen die door de Formule 1-autoriteiten zijn gepubliceerd. "Er zullen overeenkomsten zijn aangezien sommige geometrie zo strikt zijn voorgeschreven dat ze op de modellen zullen lijken. Maar de vrijere gebieden zullen afwijken van wat werd gepresenteerd."