Geen straf voor AlphaTauri na loszittende veiligheidsgordel

AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat zei tijdens de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao, dat zijn veiligheidsgordel los zat. De FIA ging dit onderzoeken, maar er bleek geen significant veiligheidsprobleem te zijn, dat zegt Formule 1-racedirecteur Michael Masi.

De coureur meldde bij zijn team over de radio dar zijn gordel los zat, maar hij team vertelde hem dat hij nog tien ronden door moest rijden. Daarna voerde het bestuursorgaan van de Formule 1, de FIA, een onderzoek uit naar het incident, waarbij Masi vorige week in Turkije onthulde dat de veiligheidsgordel van Kvyat niet zelf los was gemaakt, maar dat de Russische 'terminologie' de kwestie in de war had gebracht.

“Het was een discussie. Zijn veiligheidsgordel, van het onderzoek en de discussies, was niet los gemaakt”, vertelde Masi aan Autosport. "Ik denk dat dat deel uitmaakt van de terminologie die werd gebruikt. Ja, ze waren een beetje losjes, en het team veranderde hun processen daaromheen. Maar dat is het wel."

Bovendien bevestigde Kvyat zelf dat de kwestie door AlphaTauri was aangepakt. "We hadden ons in-team onderzoek afgerond, ik denk dat het begrepen is. Het is geanalyseerd en gecorrigeerd - ik denk dat het nu niet meer zal gebeuren. Het was daar natuurlijk niet het beste moment. We hebben het probleem opgelost. Nu is het er niet meer."