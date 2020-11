Flavio Briatore: "Coureurs zijn niet meer zoals vroeger"

Vroeger was alles beter zeggen mensen vaak, vooral oude mensen. De 70-jarige Flavio Briatore heeft inmiddels ook wat te klagen en dan met name over hoe de coureurs zich heden dagen gedragen in de Formule 1. De voormalig Benetton en Renault-teambaas begaf zich lange tijd in de sport en kijkt terug op die periode.

Naast de rol van teambaas, waarbij hij Jos Verstappen in 1994 liet debuteren naast Michael Schumacher, nam hij op een gegeven moment ook een managementrol op zich. Zo hielp hij onder andere Fernando Alonso, wat jonge talenten en Mark Webber in het begin van zijn carrière.

Briatore zei ook dat hij Fernando Alonso hielp bij het regelen van zijn terugkeer in 2021 naar de sport. Flavio herinnert zich hoe hij onmiddellijk de vaardigheid van Spanjaard Alonso herkende toen hij hem voor het eerst ontmoette als tiener, en hij vindt het contrast tussen de coureurs van vandaag en die van de vorige generatie groot.

"Alles is veranderd sinds mijn periode in de F1. De coureurs zijn niet hetzelfde. Als je ze niet in hun pakken ziet, herken je ze niet. Vroeger waren er grote persoonlijkheden en zag je vechtlust, nu is alles veel meer georganiseerd, veel het is allemaal meer klinisch."