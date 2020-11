Alonso onthult: "Heb met een paar teams gepraat voor Renault-terugkeer"

Fernando Alonso keert volgend jaar terug als Formule 1-coureur voor het team van Renault. Daar komt hij te rijden naast de Fransman Esteban Ocon. Het wordt de derde keer dat de Spanjaard voor het Franse team gaat rijden. Echter, hij geeft toe dat hij voorafgaand aan zijn beslissing met een paar teams heeft gepraat.

"Ik heb met een paar teams gepraat, maar Renault had eigenlijk altijd wel de meeste voorkeur", zo vertelt Fernando. "Zij hadden mijn voorkeur voor twee redenen. De eerste was een kwestie van verwachtingen. Renault is een middenveld team die (terug) naar de top wil, dat was erg aantrekkelijk voor mij", zo vertelt Alonso. "Ten tweede had Renault mijn voorkeur omdat ik iedereen in dit team ken. Ik weet wat voor passie iedereen hier voor racen heeft en ik weet zeker dat ik me er meteen thuis voel."

Alonso heeft al een aantal pogingen gedaan om zich voor komend seizoen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld een film-dag en een tweedaagse test in Bahrein met een 2018-spec Renault auto. Toch geeft de 39-jarige Spanjaard toe dat de eerste paar races van het seizoen niet makkelijk gaan zijn. "Ik verwacht dat ik meteen wel op de snelheid zit, maar ik denk dat ik het moeilijk ga krijgen met bepaalde procedures die gevolgd moeten worden, met bepaalde handelingen op het stuur en over het algemeen andere dingen die nog nieuw voor me zijn", zo vertelt de Spanjaard. "Ik ben ervan op de hoogte dat ik het moeilijk kan gaan krijgen, maar ik wil eigenlijk denken dat dat niet zo zal zijn", grapt Alonso.

Ook werd Alonso gevraagd wat zijn houding is ten opzichten van het halen van een derde wereldtitel. Daar bleek hij redelijk nuchter in: "Ik denk niet dat ik een bepaald doel voor ogen stel voor ik besluit te stoppen. In motorsport is het de stopwatch die voor je besluit of je tijd om te stoppen is aangebroken, en ik hoop dat de stopwatch zo lang mogelijk aan mijn zijde is!", zo sluit Alonso af.