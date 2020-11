Sepang hoopt nog altijd op terugkeer op F1-kalender

De F1-kalender van 2021 is vorige week onder voorbehoud bekend gemaakt en daar was te zien dat Vietnam niet langer op het schema voor volgend jaar te vinden is. Op die datum zal een andere Grand Prix worden gepland en er is nog altijd hoop dat Maleisië die plek zal invullen.

Veel fans maar ook zeker coureurs hopen dat het Sepang-circuit weer op de kalender terugkeert. Het mooie glooiende circuit waar altijd wat te beleven viel is populair. Ook bij de Russische commentator Alex Popov: "Ze begonnen meteen te praten over Sepang of Istanboel. Ik ben een groot fan van Sepang. Ik was er voor de allereerste race in 1999."

"Het was de eerste 'Tilke-o-drome', lang voor alle anderen. Sindsdien ben ik dol op dat circuit. Voor mij was het het grootste verlies op de kalender. Dus als ze me zouden vragen welk circuit van alle afwezige circuits ik zou willen zien - Portimao, Imola, Nurburgring, alle anderen - dan zou ik altijd Sepang kiezen," voegde Popov eraan toe.

"Als we kiezen uit wat we dit jaar hebben gezien, dan hoop ik dat Mugello, Portimao en de Nurburgring het mij zullen vergeven, maar ik geef de voorkeur aan Istanboel. Omdat het asfalt daar uiteindelijk wel goed komt. We hebben dit eerder gezien toen de eerste race in Austin hetzelfde was, maar nu wordt het door iedereen geprezen."

"De circuit zelf in Turkije is erg cool", besluit Popov.