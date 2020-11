Aston Martin levert vanaf 2021 ook Safety Car en Medical Car aan de F1

De Safety Car en Medical Car worden volgend F1-seizoen voor de helft van de races door Aston Martin geleverd. Volgens bronnen in de paddock, zoals racefans.net, worden bij 12 van de 23 races, gebruik gemaakt van de Aston Martin-bolides.

Een betrouwbare bron zei dat de huidige Mercedes Safety Car en Medical Car niet aan de kant worden gezet en dat ze op 11 van de races zullen voorkomen, waarbij Aston Martin de voorkeur zal geven aan de weekeinden waarvoor ze hun auto's zullen leveren.

Het is duidelijk dat de beslissing zal worden gedicteerd door de markten, waarbij Aston Martin naar verwachting landen zal kiezen waar zij grotere belangen hebben, terwijl Mercedes races zal leveren zoals de Braziliaanse Grand Prix waar Aston Martin een kleiner marktaandeel heeft.

Er wordt aangenomen dat de Aston Safety Car een Vantage zal zijn. De medische auto's tijdens races waar Aston Martin de auto's levert, zal een DBX zijn, die dezelfde vier-liter V8-motor gebruikt als de huidige AMG GT R-auto's.

De Daimler-groep, die eigenaar is van Mercedes Benz, heeft onlangs een belang van 20% genomen in Aston Martin. Een woordvoerder van Aston Martin weigerde commentaar te geven op de levering van de auto's en zei: "Als fabrikant zijn we erg enthousiast en gefocust op onze op handen zijnde terugkeer naar de Formule 1 als een volwaardig fabrieksteam, voor het eerst in meer dan 60 jaar, in 2021".