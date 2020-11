Pirelli-baas Mario Isola besmet met het coronavirus en moet in Turkije blijven

Pirelli-baas Mario Isola is zondag na de Grand Prix van Turkije positief getest op het coronavirus. Hij zal zichzelf nu isoleren waardoor hij mogelijk de Grand Prix van Bahrein, over anderhalve week, moet missen.

De 51-jarige Italiaan vertoont geen symptomen, zo zegt Pirelli in een verklaring. Zijn directe contacten zijn geïnformeerd en getest, waaruit geen nieuwe gevallen zijn voortgekomen. Pirelli zegt dat Isola voldoet aan de lokale medische richtlijnen in Turkije en dat hij zal terugkeren naar Italië in overeenstemming met alle relevante strikte gezondheidsprotocollen.

Afgelopen week testte ook Simon Roberts, teambaas van Acting Williams, positief op corona. Lance Stroll en Sergio Perez zijn tot nu toe de enige coureurs die ook positief zijn geweest met corona, en allebei races hebben moeten missen.