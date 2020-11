Jean Todt: "Michael Schumacher kan prestaties van zoon Mick op TV volgen"

Afgelopen zondag won Lewis Hamilton de Grand Prix van Turkije en tevens zijn zevende wereldkampioenschap. Hiermee evenaarde hij het record van Michael Schumacher, die bij Benetton en Ferrari in totaal ook zeven titels wist te winnen. De Duitser stond jarenlang alleen bovenaan maar uiteindelijk is het Hamilton die zich op gelijke hoogte wist te zetten.

In 2013 kreeg Schumacher te maken met een ernstig ski-ongeluk, waardoor hij tijdelijk in coma raakte. Sindsdien is er weinig informatie verspreid over zijn gezondheidstoestand. Zijn voormalige teambaas bij Ferrari, Jean Todt, nu president van de FIA, maakt deel uit van een kleine groep mensen die de Duitse sportman blijven bezoeken.

Hopen op beterschap

Todt zegt hierover tegen RTL: "Michael Schumacher is aan het vechten, en we kunnen hem en zijn gezin alleen maar wensen dat het beter gaat". Jean Todt zegt dat de Duitser in deze periode van opsluiting door corona "zeer goed omringd en comfortabel is met zijn familie."

Schumacher kan ook de ontwikkeling volgen van zijn zoon Mick Schumacher op TV, Formule 2-coureur bij Prema Racing. "Hij zal waarschijnlijk volgend jaar in de Formule 1 racen", legt Jean Todt uit. "We zijn verheugd dat we weer een Schumacher op het hoogste niveau van de autosport hebben."