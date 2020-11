Sainz na sterke vijfde plek: "Moeilijkste race ooit"

Waar Carlos Sainz startte op een atypische vijftiende startplek, wist de jonge McLaren-coureur tien plekken goed te maken toen de zwart-wit geblokte finishvlag viel. Een erg goed resultaat, zo meent de jonge Spanjaard zelf.

"Het was een goede start", zo begint Sainz. "Het tempo wat we de gehele race konden rijden was goed, en dat leverde uiteindelijk een degelijke vijfde plek op", zo vertelt een tevreden Sainz. "Deze race eiste mentaal wel echt veel van je, aangezien het super lastig was om ronde na ronde de perfecte race-lijn te rijden."

"Dit was duidelijk de moeilijkste race die ik ooit heb gereden - we hebben duidelijk het allerbeste uitgehaald wat er in zit", zo vertelt Sainz verder. "Met Renault nog voor ons was het best wel vermakelijk om als tweede snelste team uit dat gevecht te komen - ik heb eigenlijk geen idee waarom wij in de race beter zijn dan zij", zo legt Sainz uit.

Ook probeert Sainz nog uit te leggen waarom hij aan het begin van de race niet de grip kon vinden waar hij op gerekend had. "Ik probeerde bij de opwarmronde een aantal dingen, om op die manier iets meer grip te vinden, om zo iets zelfverzekerder te zijn. Helaas werkte dat niet helemaal", zo concludeert Sainz.