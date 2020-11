Bottas na vreselijke race: "De auto was niet meer hetzelfde"

Voor Valtteri Bottas was dit een weekend om te vergeten. Tijdens de trainingen zat hij er al niet goed op, tijdens de kwalificatie lukte het niet, en tijdens de race ging eigenlijk alles fout. De Fin - die op P9 startte - finishte de race buiten de punten.

"Dat was echt een hele lange race - dit was zo'n lange dag", aldus een teleurgestelde Bottas. "Tijdens de eerste ronde ging eigenlijk alles al mis. Ik probeerde een spinnende Renault te ontwijken en daardoor spinde ik zelf ook", zo legt de Fin uit. "Daarna raakte ik iemand in bocht 9 waardoor ik zelf schade kreeg, de auto voelde toen ook niet meer hetzelfde", zo verklaart Bottas.

Het was tijdens de race vaak zichtbaar dat Bottas erg veel moeite had om de auto op het asfalt te houden. "Na dat contact in bocht 9 had ik over het algemeen erg veel moeite om de auto op de baan te houden. Mijn stuur stond scheef en er miste een stuk van mijn voorvleugel, dus de balans was er überhaupt al niet meer", aldus Bottas.

Valtteri Bottas had er zichtbaar en hoorbaar de pest over in. "Nog vijf ronden te gaan, Valtteri", zo klonk het over de boordradio van zijn engineer. "Ik wou dat het er minder waren", was Bottas zijn antwoord.

Ook werd Bottas gevraagd over Lewis zijn prestatie wat betreft de zevende wereldtitel, maar daar had de Fin niet veel woorden voor. "Hij verdient alle roem die hij krijgt, ik probeer het volgend jaar weer", aldus een zichtbaar neergeslagen Bottas.