Carlos Sainz verliest P13 na overtreding tijdens kwalificatie

Carlos Sainz heeft een straf van drie plaatsen gekregen na het hinderen van Racing Point-coureur Sergio Perez. De coureur finishte als dertiende, maar wordt nu drie plaatsen terug gezet.

De stewards oordeelden dat Sainz fout zat. "De stewards hebben de bestuurder van auto 11 (Sergio Perez), de bestuurder van auto 55 (Carlos Sainz) en beide teamvertegenwoordigers verhoord en hebben verschillende camerabeelden en radiogesprekken onderzocht."

"Auto 55 verliet de pits toen auto 11 door bocht 1 reed. Auto 11 haalde auto 55 in in bocht 2/3 en werd op dat punt en door verschillende opeenvolgende bochten onnodig gehinderd door auto 55. Hoewel buitengewone baanomstandigheden de situatie duidelijk beïnvloedden, waarschuwde radiocommunicatie van het team Car 55 duidelijk dat Car 11 achter hem zat."

