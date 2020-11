Bottas: "De anderen hebben het simpelweg beter gedaan dan wij"

Wanneer men de uitslag bekijkt van de kwalificatie van de Grand Prix van Turkije zal men zien dat er voor de verandering een keer geen Mercedes bovenaan staat. Niet Lewis Hamilton, en ook niet Valtteri Bottas. De Fin gaf toe de condities vandaag erg lastig te vinden, en een negende startplek voor de race morgen bevestigt dat.

"Bandentemperatuur is eigenlijk het complete verhaal van dit weekend", aldus Bottas. "Zorgen dat de banden werken en temperatuur er in krijgen. Dit lukte op droog asfalt al moeizaam, maar op een natte baan was dit nog moeilijker", zo legt Bottas uit. "We hebben alles geprobeerd; op het einde van Q3 besloten we maar naar de inter te gaan, en hadden maar twee ronden om een representatieve tijd neer te zetten. Twee ronden is gewoon niet genoeg om genoeg temperatuur te genereren", aldus een teleurgestelde Bottas.

"Andere teams hebben het vandaag gewoon beter gedaan vandaag", zo legt Bottas uit. 'Zelfs' een Alfa Romeo was sneller dan Bottas zijn Mercedes, een auto die normaal gesproken ruim 2,5 seconden sneller zou zijn. "Misschien als wij op de intermediate gestart waren, dan hadden we misschien uiteindelijk ook genoeg temperatuur in de banden - maar ook dit is een groot vraagteken", aldus Bottas. "Misschien zijn andere auto's gewoon beter in het genereren van voldoende temperatuur", zo concludeert Bottas.

Waar kan de Fin morgen finishen, zodat hij eventueel het kampioenschap-gevecht kan verlengen tot Bahrein?