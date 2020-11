De organisatie van de Turkse Grand Prix heeft alles uit de kast gehaald om het grip-probleem van vandaag op te lossen. De Formule 1 reed vandaag op een super glad circuit in Turkije, waar veel coureurs over klaagden. Dit komt doordat er recent nieuw asfalt is gelegd op Istanbul Park waardoor er veel olie in het asfalt zit dat omhoog komt.

De organisatie heeft nu besloten om verschillende mensen in te huren en rondjes over het circuit te laten rijden. Later zullen er nog acht Renault Clio's bijkomen.

Het is te hopen dat het dit weekend echter niet gaat regenen in Turkije, want als er regen op het gladde asfalt komt dan wordt het pas echt een ijsbaan, doordat de olie dan weer naar boven komt drijven.