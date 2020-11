Pirelli geeft toe: "We hebben de verkeerde banden meegenomen naar Turkije"

Pirelli Formule 1-baas Mario Isola gaf toe dat het mogelijk een vergissing was om de hardste bandencompounds in het assortiment naar Turkije te brengen nadat de coureurs alle kanten op gleden tijdens de eerste en tweede vrije training. Het recentelijk nieuw geasfalteerde oppervlak in Istanbul Park, in combinatie met het schoonmaken van de baan voorafgaand aan de eerste vrije training en lage temperaturen, betekende dat er bijna geen grip was.

De klachten die via de teamradio van de coureurs volgden waren talrijk, waarbij de lastige omstandigheden werden onderstreept door het feit dat de snelste tijd van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training meer dan drie seconden langzamer was dan de pole-lap van uit 2011.

Foute keus

Gevraagd of het assortiment rubber voor dit weekend een vergissing was, zei Isola: "Misschien wel, maar we hebben gegevens die heel, heel oud zijn van jaren geleden. We hadden een compleet andere situatie, verschillende banden, verschillende samenstellingen en verschillende auto's."

"We bekijken dit als een nieuwe baan. We hebben onze simulatie gemaakt door dit circuit als een nieuw circuit te beschouwen en ja, natuurlijk hebben we de gegevens van 2011 bekeken, maar ik denk dat dat niet erg relevant is, dus misschien hebben we wel een foute keus gemaakt."

Bocht 8

Voorafgaand aan het weekend waren er vragen aan de teams gesteld in hoeverre de ophangingen van de wagens versterkt zouden moeten worden om de achtste bocht met viervoudige apex, een kenmerkende bocht in de F1, het hoofd te bieden.

Isola heeft toegegeven dat Pirelli's eigen zorgen mogelijk zijn oordeel nog scheef hebben getrokken bij het doen van een beroep op het assortiment van de verschillende banden compounds. Isola: "We weten dat bocht acht behoorlijk zwaar is voor de band. De rest van het circuit is niet zo zwaar, niet zo zwaar voor de banden, maar als je de eigenschappen van het asfalt van tevoren kent, dan was het misschien beter geweest om een zachtere band mee te brengen."