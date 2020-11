Hybride-motoren met duurzame brandstoffen blijven de toekomst van de F1

Hybride motoren blijven in de Formule 1, heeft de sport aangekondigd. Voor 2014 schakelde de sport over van luide en populaire atmosferische V8-motoren naar het huidige, duurdere en complexere hybride 'power unit'-tijdperk dat volkomen werd gedomineerd door Mercedes.

Onlangs gingen er geruchten over de volgende generatie motorreglementen voor de periode na 2025. De F1 verklaarde hierover: "De Formule 1 heeft lang gediend als een platform voor het introduceren van nieuwe generatie ontwikkelingen in de autowereld."

"We geloven dat we de mogelijkheid hebben om dat te doen met een motor van de volgende generatie die hybride technologie combineert met duurzame brandstoffen. Daarom is er een werkgroep van F1- en FIA-personeel opgericht om een toekomstige motorformule op duurzame brandstoffen te onderzoeken."