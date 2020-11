Australië hoopt op 150.000 bezoekers tijdens raceweekend in 2021

Melbourne zou dit seizoen de seizoen opener zijn op de Formule 1-kalender, maar door het coronavirus werd er voor de aftrap van het event besloten het weekend niet door te laten gaan. Nu hoopt Melbourne om in 2021 tot 50.000 bezoekers per dag te kunnen verwelkomen.

De Formule 1 bevestigde deze week dat Albert Park in maart zal terugkeren als seizoen opener van de Formule 1. Racebaas Andrew Westacott ontkende dat het een 'spookrace' zal worden zoals zoveel van de Grand Prix die dit jaar hebben plaatsgevonden tijdens het corona-tijdperk. "We zullen kleinere tribunes plaatsen, met negen rijen, zo kunnen we nieuwe tribunes op nieuwe locaties plaatsen", vertelde hij aan The Age.

Westacott zei echter: "We kunnen nog steeds de gastvrijheid bieden, een geweldige ervaring op een COVID-veilige locatie. Maar het zal anders worden ingericht dan voorgaande jaren omdat we deze faciliteiten opnieuw gaan ontwerpen.”

"Als er 10 tribunes zouden zijn, als elk van die 3000, 4000 of 5000 capaciteit zou hebben, betekent dat dat je een locatie hebt met maximaal 50.000 mensen", zo vertelde hij.

Westacott legde uit dat het daadwerkelijke maximale aantal toeschouwers zal worden "bepaald door gezondheidsautoriteiten", en sloot niet uit dat hij Formule 1 om een gereduceerd racetarief zou vragen vanwege de gedwongen lagere opkomst. "Als er aangepaste voorwaarden zijn, zullen we die op een vertrouwelijke manier bespreken met onze partners", zei hij.