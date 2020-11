Haas-duo overweegt Indycar debuut

Romain Grosjean en Kevin Magnussen zullen volgend jaar niet voor het team van Haas rijden. Het Amerikaanse team - die al sinds 2017 met hun huidige coureur-opstelling rijdt - heeft toegegeven dat het voor veel mogelijkheden open staat volgend jaar, zelfs als ze met twee rookies moeten rijden. Wat doen Romain en Kevin volgend seizoen? Indycar lijkt in ieder geval een mogelijke optie.

Echter, Romain Grosjean heeft toegegeven dat een dergelijke beslissing niet zomaar gemaakt kan worden, en wil voordat hij een beslissing maakt in ieder geval eerst een indycar-wagen geprobeerd te hebben. "Ik heb een vrouw en drie kinderen, en woon in Zwitserland. Ik weet nog niet of ik elke keer heen en weer wil reizen of daarheen te verhuizen. Ik ben geen jonkie meer die zomaar in een vliegtuig stapt en in principe niet meer om hoeft te kijken", zo vertelt Grosjean.

"Het Indycar seizoen is wel iets waar ik altijd al fan van ben geweest, de races zijn meestal erg spannend. Het feit dat de auto's - op de dampers en twee typen motoren na - allemaal hetzelfde zijn geeft voor een coureur wel veel mogelijkheden om de race te winnen of op het podium te staan", aldus Grosjean. "Echter, zoals ik net al aankaartte, we moeten echt goed overwegen of zo'n nieuwe omgeving wel goed is voor de opvoeding en scholing van onze kinderen, want dat staat momenteel wel erg hoog in de prioriteit", zo vertelt de Fransman.

De andere Haas-coureur, Kevin Magnussen, geeft toe inmiddels al contact te hebben gehad met sommige teams, om te kijken wat er mogelijk is voor komend seizoen. "Het is alleen al erg laat in het jaar, dus veel teams die hebben hun coureurs al bevestigd, het is dus niet heel aannemelijk dat ik daar volgend jaar kom te rijden", zo vertelt Magnussen. "Ik ben wel altijd echt onder de indruk geweest van ovale circuits, dat is iets wat je in Europe gewoon niet echt ziet. Ook de normale circuits waar Indycar op rijdt zijn erg gaaf, heel olds-school. Ook vind ik het interessant dat elke auto in principe hetzelfde is, zodat je als coureur écht het verschil kan maken", zo sluit Magnussen af.

Waar rijden Romain Grosjean en Kevin Magnussen volgend jaar?