AlphaTauri-teambaas voelt zich niet prettig bij onzekerheid over Honda-motor

Franz Tost geeft toe dat de motorsituatie voor de twee Formule 1-teams van Red Bull er een is waar ze liever niet in zijn. Hoewel Mercedes de plannen van het energiedrankbedrijf steunt om zelf de Honda-motoren en activiteiten na 2021 op te pakken, zijn de andere fabrikanten Ferrari en Renault niet bereid in te stemmen met een ontwikkelingsstop.

De teambaas van AlphaTauri vertelde aan Autosprint: "We leven momenteel in een situatie van onzekerheid over de keuze van motoren in 2022. We zouden kunnen overwegen om over te stappen naar de krachtbron van een concurrent, maar ik geef de voorkeur aan een verdere samenwerking met Honda."

"Ze hebben geweldig werk geleverd in 2020 en hun krachtbron was dit seizoen echt geweldig", voegde de Oostenrijker Tost eraan toe.

"Nu zullen we moeten zien wat er daarna gebeurt. Dit is natuurlijk een positie waarin we liever niet zitten. We moeten dit jaar al duidelijk hebben over de toekomst, want de jongens in de fabriek werken al aan het ontwerp van het chassis voor 2022", aldus Tost. "Voor hen is het belangrijk om te weten welke krachtbron we gaan gebruiken, want die moet natuurlijk in de auto passen."