Isola: "Bandenmanagement zal cruciaal zijn"

Voor de zoveelste keer dit seizoen gaan de coureurs en teams zonder enige voorkennis het Grand Prix-weekend tegemoet. Toen er voor het laatst op Istanbul Park werd gereden waren de Pirelli-banden heel anders, dus die data is niks waard, evenals het feit dat de huidige generatie Formule 1-auto's flink anders zijn.

Pirelli F1-topman Mario Isola zei daarover het volgende: "Istanbul Park is wederom een circuit die veel uitdagingen met zich mee zal brengen. Ook al hebben we hier eerder gereden, die data zal irrelevant zijn", zo vertelt Isola. "Met de huidige generatie Formule 1-auto's zal de energie door de banden enorm zijn, dat is waarom we naar de hardere compounds neigen voor dit weekend, net als in Portimao. Het asfalt zal alleen dit weekend wat minder ruw zijn."

"De informatie die wordt verzameld tijdens de vrije trainingen zal cruciaal zijn; het is de enige nuttige informatie die de teams kunnen gebruiken", zo vertelt Isola verder. "Ook kan een discussie over Istanbul Park niet voorbij zijn zonder bocht 8 te bespreken. Deze zal gemakkelijk vol gas zijn voor deze bloedsnelle F1-wagens. De druk op de banden zal erg hoog zijn. Het zal geen makkelijke race voor de coureurs worden, dus bandenmanagement zal cruciaal zijn.