Racing Point concentreert zich op 2021: "Dit jaar geen updates meer"

Racing Point zal de resterende races dit jaar zichzelf concentreren op de kwalificaties. Het team wil de strategie voor de rest van het seizoen wijzigen en hoopt zodoende vooral op zaterdag meer snelheid te vinden, in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap, zo zegt technisch directeur Andrew Green.

Racing Point heeft dit seizoen keuzes gemaakt in de setup die ervoor zorgden dat de snelheid niet maximaal was over één ronde, met als doel de banden tijdens de race te beschermen tegen veel slijtage. Het team vecht momenteel samen met Renault en McLaren om de derde plaats in het kampioenschap. Het verschil tussen de teams is momenteel slechts één WK-punt.

Het team geeft echter aan te zijn gestopt met het ontwikkelen van de RP20, en de focus ligt nu volledig op de auto uit 2021. Green zegt in gesprek met Autosport: "We hebben al een tijdje uitgekeken naar volgend jaar. Volgend jaar zijn er aanzienlijke aanpassingen aan de aerodynamica van de auto nodig, dus daar zijn we al een tijdje mee bezig."

"We hebben niet zoveel updates gepland voor de laatste races als we zouden willen. Ik denk dat er meer in de auto zit, dus we gaan kijken waar we aanpassingen kunnen maken. We zullen ons meer gaan richten op de kwalificaties dan de races als het om de setup gaat."