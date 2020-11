Robert Doornbos: "Heeft geen zin dat Verstappen en Red Bull zich concentreren op titel in 2021"

Dit jaar had Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit moeten worden. Al meerdere jaren proberen de Nederlander en Red Bull dit doel te verwezenlijken maar ook in 2020 is het niet gelukt. Daar waar eerst het vizier op 2021 werd gericht om alsnog te strijden om het kampioenschap, zijn de berichten vanuit Red Bull inmiddels pessimistisch geworden over die kansen.

Voormalig F1-coureur Robert Doornbos vindt dat Max Verstappen gelijk heeft als hij vermoedt dat hij met Red Bull ook de 2021-titel niet gaat winnen. Verstappen werd deze week geciteerd dat hij zijn twijfels heeft of volgend seizoen Red Bull-Honda wel in staat is om Mercedes aan te pakken.

Ziggo-Analist Doornbos: "Max is gewoon realistisch over dingen. Je moet een doel voor ogen hebben en voor Red Bull is dat om kampioen te worden. Het probleem is dat er maar heel weinig manieren zijn om de auto voor volgend jaar te verbeteren. Afgezien van een paar 'jokers' die teams kunnen gebruiken om de auto aan te passen, zullen we niet veel aanpassingen zien."

Red Bull bouwt team om Verstappen

Sommigen beschouwen de mening van Max Verstappen over 2021 misschien als een acceptatie van de problemen waar Red Bull tegen aanloopt, maar Doornbos denkt dat een realistische aanpak eigenlijk meer helpt. "Het heeft geen zin om je op het kampioenschap te concentreren als je weet dat het niet gaat lukken. Red Bull is tenslotte als team om hem heen gebouwd. Dus hij moet van het moment genieten en wachten op het moment dat de auto goed genoeg is."

Tot slot voorspelt Doornbos dat Red Bull volgend jaar in ieder geval een powerboost krijgt ter gelegenheid van Honda's laatste jaar in de Formule 1. "Ik denk dat ze met een knal willen vertrekken. Daar zal Max op moeten hopen, want alles is in orde met het chassis."