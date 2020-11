Mattia Binotto waarschijnlijk niet aanwezig bij aankomende Grands Prix

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal dit weekend niet aanwezig zijn bij de Turkse Grand Prix en waarschijnlijk ook niet bij de resterende wedstrijden. Dit doet de Italiaan om de mensen in de fabriek te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe motor voor volgend seizoen.

Ferrari presteert niet zoals we de laatste jaren gewend zijn. De krachtbron is op dit moment de grootste achilleshiel. De motor van de Italianen moest na vorig seizoen een aantal aanpassingen doorvoeren van de FIA.

Mattia Binotto kondigde eerder al aan niet aanwezig te zijn bij een aantal races, maar nu lijkt hij toch alle resterende races van het seizoen niet te komen opdraven. Dit wil hij doen om ook zijn mannen in de fabriek te helpen, zo zegt hij. "Je moet altijd je taken op het circuit en in de fabriek in evenwicht houden, maar de fabriek is waar we de auto ontwikkelen en de wagens voorbereiden", zei de teambaas.

"Ik denk dat ik niet alle races zal volgen, beginnend vanaf Turkije. Omdat aan het einde, wanneer je verantwoordelijk bent voor een heel team, zeker het race-evenement belangrijk is, maar het hele management van het hele team is nog belangrijker."

Wat betreft de goede resultaten van de 2021-motor, onthulde Binotto op Imola dat de power unit van volgend jaar 'veelbelovende' resultaten op de testbank heeft opgeleverd. "Ik denk dat we volgend jaar misschien een compleet nieuwe krachtbron hebben. Als Ferrari hebben we veel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de krachtbron voor 2021, bovendien draait de motor voor 2022 momenteel op de testbank."

"Ik denk dat de feedback in termen van zowel prestaties als betrouwbaarheid veelbelovend is."