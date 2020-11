Jan Lammers: "F1 zal slechte kanten Saoedi-Arabië in de spotlights zetten"

Controverse over de nieuw aangekondigde F1-race in Saoedi-Arabië zal licht werpen op de problemen in het land. Dat is de mening van Jan Lammers, voormalig F1-coureur en nu het uithangbord voor de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort.

Na de aankondiging van de nachtrace van 2021 in Jeddah riep Amnesty International Lewis Hamilton op om het evenement aan de kaak te stellen als poging tot 'handen wassen in onschuld door sport naar het land te halen' en zo de staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Saudi-Arabië een beter aanzicht te geven.

Lammers heeft andere visie

Lammers zegt echter dat het feit dat Saudi-Arabië toetreedt tot de kalender in feite alleen maar licht zal werpen op de problemen van het land.

De 64-jarige Nederlander: "Een land kan echt worden verbeterd door daar een race te houden. We zagen dit al in Nederland, waar alle milieuactivisten een platform kregen om hun standpunten duidelijk te maken. Als je het zo bekijkt, is het een goede zaak voor iedereen."

"Als de Formule 1 niet naar Saoedi-Arabië zou gaan, zou er veel minder aandacht zijn voor die kwesties. Nu zal de hele wereld erover praten."

Activisme Hamilton

Ook vindt Lammers het een goede zaak dat Hamilton de aanval op Saoedi-Arabië heeft uitgesteld, ook al is de Mercedes-coureur op veel andere politieke fronten actief.

"Ik vind het jammer dat coureurs als Lewis de fans bij politieke zaken betrekken, hoe nobel ze het ook willen, ik weet niet zeker of ik het goed of slecht moet vinden. Uiteindelijk willen de fans naar autosport kijken en niet naar iets anders. Je wilt niet per se betrokken raken bij de politiek en dat zou ook niet het doel van de Formule 1 moeten zijn."