Amnesty International wil dat Hamilton zich uitspreekt tegen GP Saudi-Arabië

Lewis Hamilton is aangespoord zich uit te spreken tegen de nieuw aangekondigde F1-race van 2021 in Saoedi-Arabië. De F1 heeft nu officieel bevestigd dat het in november een spectaculaire nachtrace zal houden in de straten van de stad Jeddah.

Saoedi-Arabië wordt echter vaak breed veroordeeld vanwege zijn staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, hoewel een woordvoerder van de F1 donderdag zei dat de sport zijn 'standpunt over mensenrechten en andere kwesties duidelijk heeft gemaakt aan al onze partners'.

Met wereldkampioen Hamilton die openhartig is over veel sociale bewegingen, waaronder Black Lives Matter, roept Amnesty International hem op om zich nu 'uit te spreken' tegen Saoedi-Arabië.

Felix Jakens, hoofd campagnes van Amnesty: "Het zou ongelooflijk belangrijk zijn als Lewis zich kon uitspreken. Als de meest spraakmakende coureur van de sport bereid is zich uit te spreken en te zeggen 'Eigenlijk is dit een land met een verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten', dan doet dat de glans wegnemen van het vermogen van Saoedi-Arabië om zijn imago te wassen."

"De Formule 1 praat over diversiteit, inclusiviteit en aantrekkelijk zijn voor LGBT-mensen, dus het moet een aanhoudende inspanning leveren op het gebied van mensenrechten."