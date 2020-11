Felipe Massa: "Max Verstappen maakte fouten en miste daardoor kansen"

Max Verstappen kreeg in 2014 en 2015 veel kritiek van coureurs maar ook mensen buiten de sport. De 17-jarige Verstappen was veel te jong en onervaren om in de F1 te debuteren. Zo vond destijds Felipe Massa dat Verstappen veel te wild reed en het rustiger aan moest doen.

Inmiddels is diezelfde Massa helemaal bijgedraaid, zo zegt hij in gesprek met Ziggo. De 39-jarige Braziliaan is van mening dat de 23-jarige Verstappen in staat moet zijn om het kampioenschap te winnen.

Massa: "Max Verstappen heeft twee tienden extra nodig om het kampioenschap te kunnen winnen. Hij heeft een bijzonder talent en is zeker een toekomstige Formule 1-kampioen, daar twijfel ik niet aan. Het is alleen jammer dat hij tot nu toe niet de auto heeft gehad om de titel te winnen."

"Het zou helpen als hij nog twee tienden zou kunnen vinden. Hopelijk krijgt hij dat heel snel, want het zou goed zijn voor alle fans over de hele wereld. Hij heeft alles, hij is een ongelooflijk talent."

Verstappen maakte fouten

Niettemin wil Massa toch even terugkomen op het begin van de carrière van Verstappen. Hierover zegt Massa: "We moeten eerlijk zeggen dat hij, hoewel hij vanaf het begin van zijn carrière erg snel was, een paar fouten maakte. Daardoor miste hij veel kansen, maar dat is normaal als je jong bent."

"Je ziet deze fouten niet meer. Hij is klaar om de titel te winnen."