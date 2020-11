David Coulthard: "Carlos Sainz heeft zes maanden om zich te bewijzen bij Ferrari"

Waar Carlos Sainz begin dit jaar door wat pech flink achterbleef in de WK-stand ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris, is de Spanjaard de Brit inmiddels tot op 4 punten genaderd in de WK-stand. Sainz maakt volgend jaar de overstap van McLaren naar Ferrari en zal daarom ook de druk voelen om in ieder geval zijn vijf jaar jongere huidige teamgenoot te verslaan. Voormalig coureur David Coulthard denkt echter dat de 26-jarige Spanjaard zich sowieso zal moeten bewijzen in zijn eerste maanden bij Ferrari.

"Ik denk dat zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc zeker in de eerste races een voorsprong zal hebben, omdat hij weet hoe alles werkt bij Ferrari. Dat zul je ook in de resultaten zien, dus Carlos zal er snel moeten staan om zich te bewijzen. Ik denk dat hij zes maanden krijgt om dat te doen en als hij er dan niet staat, vrees ik voor een kort verblijf bij Ferrari," betoogde de Schot, mede ingegeven door het feit dat er met Robert Shwartzmann, Mick Schumacher en Calum Illot drie talentvolle rijders worden klaargestoomd om in de toekomst voor de legendarische Scuderia te rijden.

"Nadruk zal ook liggen op ontwikkeling"

Ferrari beleeft echter een dramatisch seizoen en heeft met 103 punten, voorlopig 31 punten minder dan Sainz' huidige team McLaren. De Scuderia moet zelfs vrezen dat het aan het eind van de rit als zevende zal eindigen in het constructeurskampioenschap, aangezien AlphaTauri hen tot 14 punten genaderd is. Coulthard denkt daarom dat Sainz zich ook moet laten gelden op het gebied van ontwikkeling van de auto: "Leclerc en Sainz zijn jong en moeten weten wat hun rol is in het team. De nadruk zal echter in eerste instantie liggen op de ontwikkeling van de auto en pas daarna zullen hun prestaties met elkaar vergeleken worden."