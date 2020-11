Weet Sebastian Vettel volgend jaar weer in topvorm te komen?

Sebastian Vettel zou volgend jaar op volle kracht kunnen terugkeren bij Aston Martin, volgens zijn voormalige baas Helmut Marko. De 33-jarige Vettel werd de jongste wereldkampioen ooit nadat Marko en Red Bull hem meer dan tien jaar geleden naar de Formule 1 brachten.

Maar vóór zijn vertrek bij Ferrari worstelt Vettel met name naast Charles Leclerc. Helmut Marko is nog steeds goed bevriend met Vettel en denkt te weten waaraan dit ligt, mede door de intensieve samenwerking in het verleden.

Marko zei tegen Sport1: "Voor Sebastian moet alles kloppen in zijn auto, anders begint hij te veel na te denken. Daarom had hij in 2014 zoveel problemen met Daniel Ricciardo, maar de Red Bull was toen ook geen winnende auto. Mercedes lag mijlen voor", zei hij.

"Als Sebastian één is met zijn auto, is hij nauwelijks te verslaan. Als de Aston Martin, met alle Mercedes-technologie, hem comfortabel maakt, zouden we allemaal dat soort 'wonder' weer kunnen meemaken, maar in ons belang hoop ik het natuurlijk niet", besloot Marko, die daarmee doelde op zijn eigen Red Bull.