Ook Albon wil meer grindbakken: "Snap niet waarom er track limits zijn"

In plaats van track limits in de gaten houden zegt Alex Albon dat de Formule 1 gewoon grindbakken moet neerleggen. De Formule 1 was afgelopen weekend in Imola voor de Grand Prix van Emilia Romagna. Vooruitlopend op de training van zaterdag kondigde F1-racedirecteur Michael Masi aan dat de baanlimieten in bocht 9 en 15 zouden worden gecontroleerd.

Maar met bijna elke coureur die een rondetijd verloor omdat hij de baanlimieten overschreed, veranderde de FIA ​​de regels enigszins. Alex Albon verloor alleen al op zaterdag ruim 7 tijden vanwege het overschrijden van de track limits.

Later die dag werden de limieten versoepeld terwijl bocht 13 aan de track limits werd toegevoegd.

Albon voelt in plaats van de track limits te controleren en rondetijden te verwijderen er meer voor dat de Formule 1 de grindvallen aan de buitenkant van de bochten moet uitbreiden. De Red Bull-coureur: "Eerlijk gezegd weet ik niet waarom we verschillende bochten en andere baanlimieten veranderen. Leg gewoon grind neer in die bochten en het komt wel goed. Ik weet zeker dat mensen zullen opmerken dat coureurs de baanlimieten moeten respecteren, maar we doen er alles aan en deze auto's zijn zo goed gebouwd dat er voor ons in principe geen risico of straf is als we te ver gaan."

"Het is gewoon pure rondetijd. Hoe meer je in de buurt van die witte lijn komt, hoe sneller en sneller je gaat. Het komt allemaal neer op het type circuit. Als je bijvoorbeeld nadenkt over de Nurburgring, dan is dat een goed voorbeeld van een goede baan met goede kerbstones en dan meteen grind."