F1 Esports: Opmeer niet opgewassen tegen sterke tactiek Red Bull

In het Formule 1 Esports-kampioenschap moest Jarno Opmeer genoegen nemen met de derde plek in de zesde race van het seizoen. De virtuele grand prix werd gehouden op de Spielbergse Red Bull Ring. De Nederlander zag zijn voorsprong in de titelstrijd teruglopen. Zijn concurrent, Marcel Kiefer, eiste namelijk de overwinning op. De teamgenoot van de Duitser, Frederik Rasmussen, was de ideale wingman en snoepte punten af van Opmeer door als tweede over de streep te komen. Red Bull pakte daarmee direct de eerste één-twee van het jaar.



Opmeer had zich als tweede gekwalificeerd achter Alvaro Carreton en voor Kiefer, die tweede staat in de stand. De Nederlander verloor gelijk een plaatsje bij de start aan de Duitser en moest in de achtervolging. Daarachter sloot Frederik Rasmussen, winnaar van de race in Zandvoort, aan bij de leiders. De Deen pakte na het lange rechte stuk de positie af van Opmeer. Daarmee zorgde Rasmussen voor een buffer tussen de geboren Dordrechter en Kiefer. Opmeer verloor snel nog een aantal plaatsen



Het was niet verrassend dat de 20-jarige Alfa-Romeo-coureur posities verloor. Hij reed met de gele mediums, terwijl de rest op de rode softband vertrok. Kiefer was ondertussen bezig om de druk bij de leider Carreton op te voeren. In ronde zeven passeerde de Duitser de Williams-coureur en nam de eerste plaats over. Carreton ging bij deze manouvre daardoor wijd en Rasmussen profiteerde gelijk. Zo lagen de Red Bulls in één klap op de eerste en tweede positie in de race.



In dezelfde ronde ging bijna de gehele top vier tegelijk naar binnen voor een bandenwissel. De op de eerste plek rijdende Kiefer reed langer door. Opmeer lag op de zesde plaats acher Simon Weigegang met dezelfde strategie. Na de pitstops van de de gehele kop lagen de twee coureurs aan de leiding. Echter, ze moesten beiden nog een keer naar binnen.



Dat gebeurde niet veel rondes later. Weiging ging eerst en een ronde later deed Opmeer dat voor nieuw rubber. Na de pitstops kwam de 20-jarige Dordrechter weer achter Weigang en de leiders terecht. In de veertiende ronde verschalkte de Nederlander de Duitser voor de zevende plek. Opmeer kon op de rode soft verder de aanval inzetten.



De Nederlander werkte zich op naar de derde positie, maar had de Red Bulls nog voor zich. Rasmussen leek een aanvalspoging te wagen bij zijn teamgenoot voor de eerste plaats, maar die bleef uit. Blijkbaar was afgesproken dat Kiefer, die er beter voor staat in de stand, voor de zege mocht gaan. De Deen zou dan als buffer functioneren, zodat Opmeer niet de volle buit kon meenemen en uit kon lopen in de strijd om de titel.



Deze slimme tactiek werkte. Opmeer deelde een paar speldenprikjes uit aan Rasmussen, maar kwam er niet voorbij. Zo kon Kiefer onbedreigd naar de overwinning rijden en zeer belangrijke punten meenemen. En Rasmussen maakte het feest compleet door de tweede plaats te pakken en punten bij Opmeer weg te halen. De Nederlander werd derde en heeft na gisteravond - behaalde een overwinning en een tweede plek - een goede week achter de rug.



Opmeer heeft op dit moment 123 punten in de stand. ZIjn concurrent Kiefer komt op de tweede plek iets dichterbij en heeft 96 punten verzameld. Rasmussen beleefde twee goede avonden en kruipt op de staart van zijn teamgenoot en heeft 89 punten. De volgende events staan gepland in de week van 18 november. Dan wordt er virtueel geracet op de ciruits van Silverstone, België en Monza. De laatste drie rondes zijn in de week van 16 december.