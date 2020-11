Tost: "Prestaties op Imola kwamen niet neer op geluk"

Het oplettende oog kan het niet ontgaan zijn dat tijdens de laatste paar races het team van Scuderia AlphaTauri erg snel was. Zó snel dat Daniil Kvyat een vierde plaats wist te scoren. Wie weet was er een nog mooier resultaat mogelijk, indien Pièrre Gasly niet uit was gevallen met een waterlek in zijn radiator. Volgens Franz Tost - AlphaTauri teambaas - waren deze prestaties niet het gevolg van geluk.

In de late fase van de race pitte het team Daniil voor een setje nieuwe rode banden. Dit zorgde ervoor dat de Rus enorm snel was voor de laatste paar ronden, en drie auto's wist in te halen binnen één ronde. "Dit had niks te maken met geluk, we namen deze beslissing bewust", aldus Tost. "Dit was een geweldige beslissing van onze strategie-afdeling. Alle andere teams hadden dit ook kunnen doen. Sommige deden het wel, sommige niet. Voor ons werkte het, want we gingen van de zevende plek naar de vierde", zo vertelt Tost.

"Daniil wist eerst Albon in te halen, daarna Pérez. Dit gebeurde nog voor de eerste bocht. Later wist hij een aantal bochten later ook Charles Leclerc in te halen. Op dat punt reed Daniil op de vierde plek, en was bezig met de achtervolging op Daniel Ricciardo", zo vertelt Tost. "De race was, echter, net te kort voor hem om hem nog te kunnen inhalen voor een podiumplek."

Tost was met name erg onder de indruk met de inhaalmanoeuvre op de Ferrari-coureur. "Je merkt dat hij dit circuit erg leuk vindt, hij was blij met de auto en hij liet daarom dan ook een erg goede prestatie zien. We kijken dan ook erg uit naar de komende vier races", zo sluit Tost af.

Echter, ondanks de lovende woorden van zijn teambaas is het voor Daniil Kvyat lang niet zeker of hij volgend jaar zijn talent nog kan laten zien. Yuki Tsunoda heeft inmiddels getest op Imola met het team van AlphaTauri en velen schijnen al te weten dat hij de vervanger wordt van Daniil Kvyat...