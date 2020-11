AlphaTauri focust niet op Ferrari maar op zichzelf

Ondanks het feit dat Scuderia AlphaTauri slechts veertien punten achter Ferrari staat, en daardoor realistisch gezien nog mee kan doen voor de zesde plek in het klassement, meent teambaas Franz Tost dat het team zich niet fixeert op het verslaan van Ferrari. Alleen op zichzelf focussen, dat is wat volgens Franz momenteel de beste koers is.

Volgens Tost heeft AlphaTauri een competitieve auto laten zien in meerdere instanties. Zo was het team snel in Spa, Monza, de Nürburgring, Portugal en vervolgens ook snel op Imola. "Dit zijn allemaal circuits met verschillende karakteristieken waar we allemaal snel op waren. We hopen nu dat dit zich vertaalt naar nog een sterk resultaat wanneer we in Turkije rijden", zo vertelt Tost.

"Natuurlijk kan ik pas na de tweede vrije training daadwerkelijk vertellen of dat ook echt het geval is/gaat zijn", zo vertelt Tost verder. Het circuit op Instanbul Park vergt erg veel van de banden; het zijn lange en erg snelle bochten. Ook worden de temperaturen erg laag. Ik keek naar de weersvoorspelling, en er bestaat zelfs een kans dat het nat gaat worden", aldus Tost.

"Ook hebben we geen idee hoe het circuit er uit ziet, aangezien het negen jaar geleden is. Is het hobbelig? Ik heb geen idee - het zal een uitdaging worden voor elk team", zo sluit Tost af.