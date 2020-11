Officieel: Saoedi-Arabië op 2021 F1-kalender met nachtelijke straatrace

De F1-kalender van 2021 zal een gloednieuwe race in Saoedi-Arabië bevatten, met het nieuws dat de stad Jeddah in november 2021 de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië zal organiseren. Dat heeft de FOM zojuist bekend gemaakt. Tijdens het evenement zullen de F1 coureurs het tegen elkaar opnemen in de straten van de stad in een nachtrace.

De race van 2021, de eerste in een langdurige samenwerking tussen de Formule 1 en de Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), vindt plaats op de straten van Jeddah, die langs de oevers van de Rode Zee loopt en een prachtig kustdecor vormt voor een weekend met autosport, entertainment en cultuur dat de op een na grootste stad van Saudi-Arabië zal overnemen.

De rest van de F1-kalender voor 2021 zal binnenkort officieel bekend worden gemaakt.