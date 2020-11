Jos Verstappen ziet kansen stijgen door nieuwe Honda-motor

Het jaar 2020 zou het jaar geweest moeten zijn dat Max Verstappen als jongste coureur ooit wereldkampioen zou worden in de Formule 1. Dat gebeurde echter niet doordat Mercedes extreem dominant blijkt te zijn. Jos en Max Verstappen zagen al vrij vroeg in het seizoen dat ook dit jaar een gemiste kans zou gaan worden.

Nieuwe motor is beter

De focus is daardoor weer verlegt naar het volgende jaar. In 2021 moet Max meer kansen hebben zo stelt vader Jos bij Ziggo. In het programma peptalk zei de voormalig F1-coureur: "We kijken ernaar van jaar tot jaar. Volgend jaar zullen er nieuwe kansen zijn, maar de auto en motor moeten verbeterd worden. Volgend seizoen komt er een nieuwe motor, die al beter is dan de huidige, dus dat is positief. Maar de concurrentie staat natuurlijk niet stil."

"We zullen moeten wachten tot we de nieuwe auto hebben, maar het is dit jaar een moeilijk seizoen geweest. Max is dit jaar vier keer uitgevallen; drie keer in Italië en één keer in Oostenrijk."

"We merken echter wel dat we dichter bij de concurrentie komen. De laatste race was bijzonder spannend, dus hopelijk hebben we volgend jaar een betere auto zodat Max de kans krijgt om voor het kampioenschap te vechten."