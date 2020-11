Toto Wolff twijfelt of F1-seizoen afgemaakt kan worden vanwege oplaaiend coronavirus

De Formule 1 is nog steeds nerveus over de aanhoudende impact van het coronavirus, geeft Mercedes-baas Toto Wolff toe. Aangezien blijkt dat de trainer van George Russell geïsoleerd is met symptomen, was de F1 al bezig met het nieuws dat een beperkte menigte van 13.000 toeschouwers per dag was uitgesloten op de race te bekijken vanaf de tribunes in Imola.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de situatie langzaam weer erger worden: "Ja, de situatie wordt moeilijker. De Formule 1 brengt niemand in gevaar aangezien we in onze bubbel blijven, maar we kunnen ook niet negeren dat het aantal gevallen in verschillende landen snel groeit."

"Op een gegeven moment kunnen de leiders en overheden van deze landen besluiten om de grenzen te sluiten, wat onze plannen hier in de Formule 1 kan beïnvloeden."

F1-kalender 2021 met 23 races

In de paddock op vrijdag was het onderwerp van de voorlopige F1-kalender met 23 races een hot topic, en velen geloofden dat het ongekende aantal races een te grote last is voor het reizende personeel van de sport. Wolff: "Chase Carey heeft ons verzekerd dat het schema op zijn plaats blijft."

"Maar hij zei ook dat tegen de achtergrond van een voortschrijdende pandemie, niemand weet hoe de situatie over een week, laat staan ​​een maand zal zijn."

Haas-baas Gunther Steiner is het daarmee eens: "Eerst moet je alles plannen wat je wilt doen, en het dan zo nodig aanpassen. Als we gewoon wachten tot de pandemie volledig is verdwenen, kunnen we niets doen, want het kan nog jaren gaan duren"

"Maar we worden slimmer, leren hiermee om te gaan en misschien komt er wel een vaccin, maar er zijn zoveel verschillende aannames dat het geen zin heeft erover te praten", voegde hij eraan toe.