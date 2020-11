Kvyat pleit voor grindbakken: "Track limits zijn bullshit, het maakt de autosport kapot"

Daniil Kvyat heeft dit weekend de strikte handhaving van 'track limits' verworpen. Het circuit van Imola is een circuit dat van oudsher altijd op de F1-kalender stond en dus bezit het karakteristieke circuit veel grindbakken. Door het ontwerp van het circuit kon er door de jaren heen weinig aangepast worden en zo bleven de grindbakken behouden, en zijn er nauwelijks uitloopstroken te vinden.

Door de coronacrisis keerde Imola na 13 jaar terug op de F1-kalender en was het voor iedereen nieuw om met een F1-wagen in San Marino te rijden, behalve voor Raikkonen.

Het maakt de autosport kapot

De Russische AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat is echter helemaal klaar met de track limits, die in enkele bochten waren aangebracht: "Jesus Christus! We hebben geen witte lijnen nodig om de track limits aan te geven. Het enige wat we nodig hebben zijn old-school grindbakken, dan zijn we van al deze bullshit verlost!"

Van veel coureurs zijn dit weekend rondetijden geschrapt nadat ze geacht werden buiten de afgebakende limieten van het circuit te zijn gegaan. Kvyat is nog niet klaar met zijn betoog: "Het irriteert me echt omdat het de autosport kapot maakt. Het maakt dit geweldige circuit ook gewoon kapot. Dat is mijn probleem ermee."

Hij zei dat een betere oplossing zou zijn om de coureurs gewoon te laten rijden zonder opdrachten mee te geven als "rijdt niet over de witte lijn, let hier op en kijk uit bij die bocht. Dat is gewoon kut."

Terugkerende discussie

Zijn teamgenoot Pierre Gasly zei echter dat het onderwerp niets nieuws is. De Fransman ziet dat het vrijwel ieder weekend terugkeert: "Het is altijd hetzelfde onderwerp. We hebben elke keer dezelfde discussie."

"Het belangrijkste is dat we weten wat we wel en niet mogen doen. We moeten het weten. Dan spelen we met de grenzen die we hebben."