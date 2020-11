Jean Todt: "Ik bezoek Michael Schumacher regelmatig"

FIA-voorzitter Jean Todt zegt dat hij Michael Schumacher nog steeds regelmatig bezoekt. Het duo bleef goede vrienden na hun uiterst succesvolle tijd samen bij Ferrari, maar er is bijna niets bekend over de gezondheid van Schumacher in de nasleep van een ski-ongeluk eind 2013 die hersenletsel veroorzaakte.

Jean Todt vertelde de media in Imola dit weekend: "Zijn strijd gaat door, samen met zijn familie en doktoren. Ik zie Michael regelmatig. We kijken samen televisie."

Maar toen hem werd gevraagd of Schumacher gezond genoeg is om op de hoogte te zijn van de successen van zijn 20-jarige zoon Mick, die volgend jaar zijn F1-debuut lijkt te maken, wilde Todt daar geen antwoord op geven: "Ik zal daar niets over zeggen. Ik wil niet in details treden omdat het zijn privéaangelegenheid is."

Talent Mick Schumacher

Wat betreft Mick, en de verwachting dat hij de successen van zijn vader in de Formule 1 zou kunnen herhalen, zei Todt: "Mick is een jonge, getalenteerde coureur. Hij heeft een grote naam, maar hij zal tijd nodig hebben. Het is te vroeg om te zeggen of hij het talent van zijn vader heeft, of Max Verstappen of Lewis Hamilton. We weten het nog niet."