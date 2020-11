Toto Wolff na winnen constructeurstitel: "Ik moet vooral mijn vrouw bedanken"

Mercedes won vandaag de zevende constructeurstitel op rij, waardoor het weer een record heeft weten te pakken. De Duitse formatie rijgt de records aan elkaar en weet daardoor zichzelf op een bijzondere hoogte te zetten. Naast het record van zeven keer de titel voor het beste team pakte Hamilton ook nog de overwinning en dus zijn 93ste overwinning in de F1.

Teambaas Toto Wolff zei na de race dat hij er vooral veel vriendschap is in het team en dat dit onderdeel is van het succes van Mercedes. Wolff: "Ik moet vooral mijn vrouw bedanken die toekijkt en mijn 3-jarige zoontje die ik beloofde een klein teken te geven (knipoog)."

"Het voelt gewoon geweldig vanmiddag, het is slechts een hoogtepunt van alles. Veel bloed, zweet en tranen achter gesloten deuren, veel opoffering die altijd niet zo zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Wat opvalt is de kameraadschap die we al die jaren hebben binnen het team. De juiste waarden denk ik. Als ik denk aan onze prestaties en de steun die we in Duitsland hebben met iedereen in Brixworth en Brackley heb ik gewoon een goede glimlach op mijn gezicht."