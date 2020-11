Valtteri Bottas na GP Imola: "Door schade was mijn auto slecht bestuurbaar"

Mercedes AMG F1-coureur Valtteri Bottas pakte dit weekend weer eens een pole position, maar kon de eerste positie niet vasthouden tot het einde van de race. Bottas verloor de leiding door een langere stint van Lewis Hamilton, die profiteerde van een virtuele Safety Car. In de 43ste ronde van de race kwam Max Verstappen nog langszij. Verstappen kreeg pech met zijn band waardoor Bottas profiteerde en de tweede plek terug kon pakken.

Tijdens de start van de race probeerde Red Bull Racing-coureur Max Verstappen een aanval in te zetten op de coureur die op de eerste positie reed, maar de Fin verdedigde prima. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton startte vanaf de tweede plek, maar had het wel lastig met Max Verstappen. De Nederlander had een hele goede start en ging de Brit langszij. Valtteri Bottas was het volgende station voor de Nederlander, maar hij verdedigde goed.

Valtteri Bottas kwam in de 19 ronde naar binnen, want Verstappen had een ronde eerder de pitstop gemaakt. Mercedes wilde geen risico nemen met de Fin. De coureur met nummer 77 had echter alles goed gedaan om zijn eerste positie vast te kunnen houden, maar door een voordeel van de Safety Car voor Hamilton en de inhaalctie van Verstappen, lag hij op de derde plek. Door een klapband van Verstappen finishte hij de race op de tweede plek.

Volgens hem had de schade op de auto een groot effect op de race. “Ik denk dat dat (de schade op de auto red.) vandaag een behoorlijk groot effect heeft gehad, maar de start was goed en dat was het meeste wat ik kon doen. In de tweede ronde in bocht zeven was er plotseling troep op de baan en ik had geen tijd om het te vermijden. Ik zag het en probeerde er niet overheen te rijden met de banden maar het kostte wat schade waardoor de auto lastig te besturen was”, zo vertelde hij na de race.

De grindbak

Bottas legt ook uit waarom hij een paar fouten maakte. “Ik was echt hard aan het pushen om te voorkomen dat Max erdoor kwam, dus ik moest over de grenzen gaan en dat leidde tot fouten. Pech!”