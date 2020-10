Sebastian Vettel over verschil met teamgenoot: "Probeer te begrijpen wat er fout gaat"

Sebastian Vettel meende vorige week dat zijn slechte resultaten te wijden zijn aan een mindere auto dan zijn teamgenoot, Mattia Binotto zegt dat de data bijna hetzelfde is als die van Charles Leclerc. De teambaas van Ferrari ging tijdens de persconferentie dieper op het onderwerp in.

Vettel en Ferrari gingen samen voor wereldtitels na de periode van de Duitser bij Red Bull Racing. Helaas verliep dat plan niet zoals gehoopt, maar in 2019 werd het erger voor de viervoudig wereldkampioen. Charles Leclerc kwam bij de Italiaanse renstal en werd de eerste coureur. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kregen het zelfs in de race met elkaar aan de stok, wat leidde tot onenigheid binnen het team.

Dit seizoen is volgens Vettel Leclerc sneller, wat volgens hem te wijten is aan de verschillende onderdelen tussen de coureurs. De Monegask zou betere onderdelen krijgen dan de Duitser, maar Binotto meent dat dat niet waar is. "Ik denk niet dat er een belangrijk verschil is", zei Binotto in de persconferentie.

"Ik denk dat het uiteindelijk maar heel kleine verschillen zijn. We hebben het niet over een groot aantal, het is altijd een honderdsten per bocht, per remming. Het is heel klein en zoals Seb zei, het is een kwestie van aanvoelen, het is een kwestie van grip voelen, het is een kwestie van het potentieel eruit halen, het is onze taak en het is onze plicht om hem te helpen, hem te ondersteunen op de manieren waarop hij beter kan presteren en dat is het. Als je naar de gegevens kijkt, zijn er geen grote verschillen, dat is het punt."

Vettel sluit zich aan

De Duitser die volgend seizoen naar Racing Point vertrekt is het met zijn teambaas eens. "Je hebt de situatie duidelijk samengevat. Ik bestuur de auto, zoals altijd in mijn carrière doe ik er alles aan om zo snel mogelijk te gaan, maar momenteel kan ik niet hetzelfde uit de auto halen als Charles", voegde Vettel eraan toe.

"Ik kijk er naar uit om samen met de engineers het te proberen te begrijpen en eraan te werken. Zoals ik al zei, heb ik tot nu toe in mijn racecarrière altijd het maximale kunnen halen. Dit jaar lijkt een beetje anders, maar er is geen andere keuze dan aan mezelf werken en aan de auto werken. Ik denk niet dat het te maken heeft met de manier waarop de auto rijdt."

"Ik denk dat je je altijd moet aanpassen, ik denk dat dat waar is in skelters tot aan de Formule 1 en dat is normaal nooit een probleem geweest. Zoals ik al zei, mis ik dit jaar duidelijk iets en probeer ik er alles aan om er bovenop te komen."