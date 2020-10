FIA houdt vast aan corona maatregelen tijdens F1-seizoen in 2021

De coronamaatregelen van de Formule 1 zullen zo goed als zeker ook in 2021 van kracht blijven. Dat maakte Bruno Famin bekend, de operationeel directeur van de FIA ​​die dit jaar de leiding heeft over de strenge maatregelen in de sport om het infectierisico te minimaliseren.

Het aantal gevallen van coronavirus blijft stijgen in Europa en over de hele wereld, waarbij FIA-president Jean Todt toegeeft dat er veel vraagtekens openstaan ​​over de nog niet gepubliceerde en vertraagde racekalender voor 2021.

"We hopen dat het een kalender wordt die op de traditionele lijkt zoals we die kennen", zei hij tegen Sky Italië.

Maar op dit moment staan ​​dezelfde maatregelen, met maskers, verplichte testen, sociaal afstand nemen, beperkt aantal Grands Prix en 'bubbels' in de paddock - ook op de planning voor 2021. Famin vertelde: "In 2021 zullen we in de Formule 1 dezelfde aanpak gebruiken als nu. Het is de garantie dat we overal kunnen racen."