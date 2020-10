Toto Wolff steunt plan Red Bull voor bevriezen motoren: ''Het is een realistisch voorstel''

Sinds de bekendmaking dat Honda na 2021 stopt, is de soap rondom het motorenreglement in volle gang. Aan het einde van dit kalenderjaar zal Red Bull Racing hun plannen voor de toekomst gaan bekendmaken. De renstal speelt met het idee om de motorafdeling van het Japanse concern over te nemen. Een voorwaarde is dan wel dat het ontwikkelen van de power unites wordt bevroren tot 2022. Ferrari ziet daar geen heil en dreigt hun veto te gebruiken tegen dit plan, terwijl teambaas van Mercedes, Toto Wolff, hierin Red Bull wel wilt ondersteunen.



De succesvolle manager zegt tegen over de officiële website Formula1.com: "Ik denk dat de Formule 1 in een prima situatie verkeerd met drie fabrikanten, mogelijk vier. Ik snap de situatie van Red Bull helemaal. Ze wil geen klant zijn, maar als een geheel team opereren. Ze heeft de capiciteiten om het te perfectioneren. En misschien zijn er nog ontwikkelingen in de pijplijn van Honda waaruit blijkt dat er nog meer potentie zit in de motor. We moeten Red Bull alle ruimte geven."



Volgens Wolff ziet Red Bull het niet meer zitten om terug naar Renault te gaan of om veel kosten te maken bij het doorontwikkelen van de huidige Honda-motor. "Ze zit niet te wachten op een nieuwe klantenstatus. En ik geloof echt dat Honda goed werk heeft geleverd, maar aan de andere kant begrijp ik het helemaal als Red Bull geen financieel gevecht wil aangaan met de andere fabrikanten. Het is een realistisch voorstel."



De teambaas spreekt vol lof over het Oostenrijkse team en ziet de waarde van hun deelname aan het wereldkampioenschap. "Ik denk dat Red Bull Racing ontzettend belangrijk is voor de Formule 1. En we zullen er alles aan doen om beide teams te behouden en hun de optie te geven om alles in eigen beheer te hebben."