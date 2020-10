Valtteri Bottas ziet Verstappen als lichtpuntje: "Hij is ook nog jong"

Valtteri Bottas is de tweede coureur bij Mercedes. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton gaat dit seizoen voor zijn zevende titel. Zijn teamgenoot wil ook graag een titel winnen, maar dat lukt hem tot nu toe nog niet. De Fin moet steeds achter Lewis aan rijden, omdat hij simpelweg vaak niet snel genoeg is. De coureur van Mercedes is 77 punten verwijderd van Lewis en ziet de titelkansen steeds kleiner worden.

Bottas meent echter dat zijn tijd nog moet komen, want Hamilton blijft hem uitdagen. "Het is een motivatie. Zoals ik al eerder zei, ik wil absoluut niet het makkelijk is om de titel te winnen", zei Bottas tijdens de persconferentie van de GP van Portugal.

"Het is hoe ik blijf racen en de manier waarop, dat ik altijd zal doorgaan en het is gewoon een geweldige motivatie om te proberen hem te verslaan. Het is moeilijk, maar ik weet dat het mogelijk is en dat is het punt. Als ik het opgeef, zal het nooit mogelijk zijn en dat zal de grootste fout zijn die je moet maken en ook wat Max zei, het belangrijkste is om echt alles te geven wat je hebt, elke keer weer het beste uit elke situatie weten te halen."

Max Verstappen is ook een lichtpuntje. "Het is duidelijk dat Max een stuk jonger is, ik ben nu 31, maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik aan het pieken ben. Ik ben er nog niet en hopelijk zal ik dat snel zijn en ik heb ook het gevoel dat ik nog een flink aantal jaren heb en ik zal blijven pushen. Voor mij is het heel simpel."